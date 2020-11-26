Школа трейдинга Алекс Грей - Master Futures

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Школа трейдинга Алекс Грей

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Номинальная стоимость акции и зачем ее знать

Опубликовано: 26.11.2020

Каждый начинающий инвестор перед тем, как инвестировать свой капитал в акции, должен понимать, чем отличается номинальная цена от рыночной. Что означают данные показатели? Изучив эту информацию, акционер сможет обдуманно и правильно решать, стоит ли ему приобретать данный актив. Номинальная стоимость акций – это сумма в денежном выражении, отражающая долю уставного фонда эмитента, приходящуюся на рассматриваемую…

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Немного об Алексе Грей

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Меня зовут Алекс Грей
и я действительно торгую

Многие люди пытаются успешно торговать на Фьючерсах, Форексе, на индексах, акциях. Я здесь, для того чтобы поделиться с вами своим опытом. Моя цель состоит в том, чтобы помочь вам стать успешным трейдером. Я не думаю, что вы найдете какого либо другого педагога с реальным опытом торговли. После длительного периода проб и ошибок, а так же обучения у мастеров торговли, я выбрал то что действительно работает и помогает быть успешным трейдером.

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Школа трейдинга Алекса Грея

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Также как и большинство новичков я торговала валютами,после обучения у форекс брокера я никак не могла выйти в плюс,друг посоветовал обратить внимание на профессиональное обучение Алекса,теперь Моё ТВ Алекса мой надёжный проводник в торговле.Каждую неделю я с нетерпением жду рекомендации Алекса.
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Я действительно использую МОЁ ТВ в своей торговле. Поскольку я был новичком в торговле товарами, ваш анализ стал очень нужным ... Но более ценным, чем финансовая выгода, были уроки, которые я узнал. Моё ТВ действительно стоящая вещь!
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Моё ТВ - часть моей рутины. Я торгую на форексе, уже более 7 лет, но познакомившись с методами работы Алекса,понял что я был всё это время лишь продвинутым новичком. Спасибо Алексу за отличный продукт!
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ГлавнаяЕсли вы решили заняться трейдингом или уже торгуете на бирже, но торговля не приносит ожидаемых результатов, лучшее решение – пройти профессиональное обучение. Для этого предназначены школы трейдинга. Однако среди большого количества предложений важно сделать правильный выбор. Именно от него и зависит успех и уровень дохода трейдера.

О школе

Теоретические основы, понятия и термины – все это можно найти в свободном доступе в интернете. Но эта информация не имеет отношения к настоящему крупному заработку трейдера, она дает только базовые знания. Сами по себе они не представляют никакой ценности, поэтому являются открытыми и доступными для каждого.

Эффективность торговли зависит от понимания рынка, умения прогнозировать предстоящие движения на нем. Также необходимо изучить правильные виды анализа рынка.

В открытом доступе чаще всего представлены базовые понятия о биржевой торговле и изучение технического анализа. В действительности, это всего лишь вспомогательные инструменты трейдера. Школа трейдингаАлекса Грейв в основу обучения ставит знание фундаментального анализа рынка. Цена никогда не меняется сама по себе, на это всегда есть причины. Факторы,  которые определяют изменение цены, изучает(показывает) именно фундаментальный анализ.

Многие считают, что к нему относится оценка экономических показателей, анализ новостей. Это информация, которая вводит в заблуждение. Именно поэтому число профессиональных трейдеров, торгующих по-крупному, остается практически без изменений. Зато стремительно пополняются ряды тех, кто потерпел неудачу и разочаровался в трейдинге.

Если вы не желаете оказаться в их рядах, наша трейдинг школа предлагает качественное обучение, которое поможет выйти на новый уровень дохода и успешно торговать на любой бирже. Чем мы отличаемся от других Школ Трейдинга?

Почему нам доверяют

Знания о настоящем фундаментальном анализе передаются от профессионалов к ученикам. О нем знает только узкий круг специалистов. Именно поэтому его нет в книгах и интернете, да и во многих обучающих программах, в том числе и тех, которые предлагают брокеры.

Школа Трейдинга Алекса Грей –единственная  школа трейдинга, большинство учеников которой уже стали профессиональными участниками рынка благодаря знаниям о фундаментальных факторах. Ее основатель – это практикующий трейдер с опытом работы на бирже более 17 лет. Это наставник, который ответит на все вопросы, возникающие в процессе обучения и торговли. Он проходил обучение у западных легенд трейдинга и знаний, который он получил, не найти в книгах и интернете.

Своими знаниями он делится со своими учениками. Он научит использовать именно те методики и инструменты, которые доказали свою эффективность на практике. На составление учебного материала ушло около двух лет. Такой тщательный подход гарантирует, что программа обучения действительно работает.

По итогам 2019 года в церемонии награждения премии Человек года Алекс Грей победил в номинации Бизнес «Лучший финансовый управляющий».

Процесс обучения

Положительные результаты торговли учеников нашей школы трейдинга онлайн заметны сразу после прохождения курса. Обучение у нас подходит как новичкам так и опытным трейдерам. Оно проходит в режиме онлайн, поэтому доступно каждому желающему, в какой бы части мира он не находился. После приобретения курса вы получаете весь необходимый материал, доступ ко всем видео, к тренингам, получаете ценные рекомендации и советы опытного наставника.

Перед тем, как связать свою деятельность с трейдингом, важно получить ценный багаж знаний и закрепить их на практике. Здесь главное не ошибиться и выбрать правильный путь. Именно от него зависит результат и уровень прибыли, который можно извлечь в процессе торговли на бирже. Онлайн школа трейдинга Алекса Грей – это лучшая инвестиция в собственное будущее.

Мои курсы

ВСЕ ДОСТУПНЫЕ КУРСЫ

Если вы хотите узнать, как торговать фьючерсами на товары (форекс) вам нужно пройти начальное обучение. Я научу вас тем методикам и индикаторам, которые доказали на практике свою работу их используют лучшие трейдеры мира и их использую я на реальном торговом счете в отличии от большинства преподавателей в этой сфере.

Курс
“От нуля до Профи”

Я обнаружил ряд простых, но удивительно эффективных «ключей» которые позволяют взломать код рынка — и мгновенно узнать, в каком направлении валюта или фьючерсный рынок может начать двигаться. Я хотел бы рассказать вам все о торговле на бирже, о правильном подходе, о том как торгуют мастера своего дела.

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Курс
“Эксперт. Торговля против тренда”

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС чтобы научиться брать взрывные движения на рынке, которые могут дать вам $10 на каждый $1, инвестированный. Алекс открывает дверь, давая вам логику, формулы и как использовать их. Никакого технического фетиша. Это твердое ядро — фундаментальный материал, который заставляет рынки двигаться.

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Курс
“Эксперт. Торговля по тренду”

Весь этот курс сочетает в себе специфическую ценовою активность с покупками (продажами) операторов (умные деньги). Этот курс не продавался ранее и информация изложенная в нем не является общедоступной. В данном курсе сделки держаться от нескольких дней, неделей и даже более. Слово предостережения: если вы внутридневной трейдер это не для вас.

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Курс
“VIP”

Последняя программа VIP 2020 года Мастер Трейдинга.

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