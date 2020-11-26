Школа трейдинга Алекс Грей - Master Futures

Если вы решили заняться трейдингом или уже торгуете на бирже, но торговля не приносит ожидаемых результатов, лучшее решение – пройти профессиональное обучение. Для этого предназначены школы трейдинга. Однако среди большого количества предложений важно сделать правильный выбор. Именно от него и зависит успех и уровень дохода трейдера.

О школе

Теоретические основы, понятия и термины – все это можно найти в свободном доступе в интернете. Но эта информация не имеет отношения к настоящему крупному заработку трейдера, она дает только базовые знания. Сами по себе они не представляют никакой ценности, поэтому являются открытыми и доступными для каждого.

Эффективность торговли зависит от понимания рынка, умения прогнозировать предстоящие движения на нем. Также необходимо изучить правильные виды анализа рынка.

В открытом доступе чаще всего представлены базовые понятия о биржевой торговле и изучение технического анализа. В действительности, это всего лишь вспомогательные инструменты трейдера. Школа трейдингаАлекса Грейв в основу обучения ставит знание фундаментального анализа рынка. Цена никогда не меняется сама по себе, на это всегда есть причины. Факторы, которые определяют изменение цены, изучает(показывает) именно фундаментальный анализ.

Многие считают, что к нему относится оценка экономических показателей, анализ новостей. Это информация, которая вводит в заблуждение. Именно поэтому число профессиональных трейдеров, торгующих по-крупному, остается практически без изменений. Зато стремительно пополняются ряды тех, кто потерпел неудачу и разочаровался в трейдинге.

Если вы не желаете оказаться в их рядах, наша трейдинг школа предлагает качественное обучение, которое поможет выйти на новый уровень дохода и успешно торговать на любой бирже. Чем мы отличаемся от других Школ Трейдинга?

Почему нам доверяют

Знания о настоящем фундаментальном анализе передаются от профессионалов к ученикам. О нем знает только узкий круг специалистов. Именно поэтому его нет в книгах и интернете, да и во многих обучающих программах, в том числе и тех, которые предлагают брокеры.

Школа Трейдинга Алекса Грей –единственная школа трейдинга, большинство учеников которой уже стали профессиональными участниками рынка благодаря знаниям о фундаментальных факторах. Ее основатель – это практикующий трейдер с опытом работы на бирже более 17 лет. Это наставник, который ответит на все вопросы, возникающие в процессе обучения и торговли. Он проходил обучение у западных легенд трейдинга и знаний, который он получил, не найти в книгах и интернете.

Своими знаниями он делится со своими учениками. Он научит использовать именно те методики и инструменты, которые доказали свою эффективность на практике. На составление учебного материала ушло около двух лет. Такой тщательный подход гарантирует, что программа обучения действительно работает.

По итогам 2019 года в церемонии награждения премии Человек года Алекс Грей победил в номинации Бизнес «Лучший финансовый управляющий».

Процесс обучения

Положительные результаты торговли учеников нашей школы трейдинга онлайн заметны сразу после прохождения курса. Обучение у нас подходит как новичкам так и опытным трейдерам. Оно проходит в режиме онлайн, поэтому доступно каждому желающему, в какой бы части мира он не находился. После приобретения курса вы получаете весь необходимый материал, доступ ко всем видео, к тренингам, получаете ценные рекомендации и советы опытного наставника.

Перед тем, как связать свою деятельность с трейдингом, важно получить ценный багаж знаний и закрепить их на практике. Здесь главное не ошибиться и выбрать правильный путь. Именно от него зависит результат и уровень прибыли, который можно извлечь в процессе торговли на бирже. Онлайн школа трейдинга Алекса Грей – это лучшая инвестиция в собственное будущее.